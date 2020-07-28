В "Голосе" рассказали, когда найдутся голоса за отставку Степанова

Пока эксперты сомневаются, что Верховная Рада уволит министра здравоохранения Максима Степанова, во фракции "Голос" надеются, что их инициатива ближе к осени или осенью будет реализована. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат от этой политической силы, член комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Ольга Стефанишина.

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Народный депутат выразила надежду, что, когда документ будет внесен в сессионный зал, он найдет необходимое число голосов.

"Пока что несколько недель проект постановления не будет рассмотрен профильным комитетом и не попадет в зал, поскольку сейчас каникулы. Но, думаю, за это время мы увидим много действий от министра. Потому что он регулярно делает что-то такое, что собирает еще больше сторонников его отставки. Думаю, до сентября многие увидят его "эффективную работу". Плюс, к тому времени начнет ощущаться нехватка лекарств. Потому, думаю, осенью, голоса будут", – сказала Стефанишина.

По ее словам, законодательство сейчас не позволяет парламенту уволить конкретного министра. Однако, как отметила депутат, в парламенте надеются, что Кабмин и президент прислушаются к мнению большинства депутатов.

"Если половина парламента проголосует "за" – это, я думаю, индикатор, как для Кабмина, так и для президента. Кстати, в свое время мы собирали голоса по отставке министра Емца. Мы зарегистрировали соответствующее постановление. И его все же уволили – пусть не по нашему постановлению, но уволили", – добавила член фракции "Голос".

Как сообщали новости "Сегодня", в Раде инициировали отставку Степанова. Почти 100 депутатов подписались под проектом постановления об обращении к Кабинету министров. Во фракции "Голос", которая и является главным инициатором этой идеи, рассказали, почему хотят отправить министра здравоохранения в отставку.

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