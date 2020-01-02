В Госбюро расследований назначили руководителя отдела по "делам Майдана"

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Руководителем отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" назначили Александра Буряка.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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"Александр Буряк был отобран на руководящую должность в ГБР комиссией с участием представителей Консультативной миссии Совета Европы. Он имеет значительный опыт на руководящих должностях в следственных подразделениях, под эгидой Консультативной миссии Совета Европы прошел обучение в структурных подразделениях Европейского суда по правам человека по вопросам обеспечения прав и свобод граждан во время проведения досудебного расследования и изучал европейскую практику по расследованию преступлений, связанных с нарушением прав человека", - говорится в сообщении.

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Александр Буряк отметил, что завершение расследования дел Майдана – одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований: "Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас продолжается перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями к Закону Украины "О Государственном бюро расследований".

Кроме того, отмечается, что Буряк получил высшее образование в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого в г. Харькове по специальности "Правоведение". В правоохранительных органах с 1998 года. Работал на должностях следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры Киевской области, заместителя начальника следственного отдела прокуратуры города Киева, старшего следователя в особенно важных делах Генеральной прокуратуры Украины. С 2015 по 2017 год работал заместителем прокурора г. Киева, заместителем начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов прокуратуры столичной прокуратуры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передача бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" была условием взаимного освобождения в формате "всех установленных на всех установленных". Это решение было политическим и сложным, но оно не повлияет на расследование преступлений, совершенных против активистов Майдана.

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