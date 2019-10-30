В Госбюро расследований создадут отдел по делам Майдана

Труба и Рябошапка обсудили передачу дел, в которых расследуются преступления, связанные с массовыми протестами в 2013-2014

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Государственное бюро расследований(ГБР) обсудили расследование производств в преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка вместе со своими заместителями провели совещание с директором Государственного бюро расследований Романом Трубой по согласованию действий в рамках передачи дел, в которых расследуются преступления, связанные с массовыми протестами в 2013-2014 гг. в результате встречи было принято решение о создании подразделения в структуре ГБР, которое сфокусируется на расследовании этих преступлений", – говорится в сообщении.

Ранее генеральный прокурор подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

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Также подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента – начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

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Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Сергей Горбатюк заявлял, что якобы генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации Януковича не существует. Он раскритиковал действия нового руководства Генпрокуратуры.

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