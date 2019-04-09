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В Госдепе разъяснили позицию США по кандидатам в президенты Украины

Сегодня, 23:01

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления

Фото: Getty Images
В Госдепе разъяснили позицию США по кандидатам в президенты Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/58a/1b6/5c758a1b60dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/58a/1b6/5c758a1b60dde.jpg Политика Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления

Именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента и какой будет форма правления в стране.

Об этом заявила директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер, передает Голос Америки.

Она отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

"Для нас важно то, что произошло в Украине. И я думаю, вы видели, что мы взяли на себя обязательства по вопросу обороны Украины, и это произошло именно при администрации Дональда Трампа и стало уходом от некоторых действий предыдущих президентов США. Президент США верит в государственный суверенитет и хочет, чтобы Украина была целостной. Одним из столпов доктрины Трампа является то, что именно национальное государство воспринимается как ключевая единица анализа. Результат выборов в Украине важен для нас, но именно украинцы примут решение о том, кто получит власть и какой будет форма правления. Мы поддержим это решение. Мы были бы счастливы, если бы в Украине не присутствовали русские, но решение относительно собственного будущего примут сами украинцы", – отметила представитель Госдепа США.

Ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут сотрудничать с любым президентом Украинынезависимо от того, кто победит на президентских выборах.

Волкер отметил, что США не поддерживают ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы.

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Тег выборы, кандидаты, Госдеп США, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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