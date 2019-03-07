В Госдепе США почтили память Гандзюк
В Вашингтоне отметили достойный пример активистки
В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.
"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", – говорится в сообщении посольства в Twitter.
(2/2) Ось думки посла США Марі Йованович про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни. pic.twitter.com/5RcI4aWXj5— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 марта 2019 г.
Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что глава Херсонского облсовета Евгений Мангер заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.
В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.
Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.
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