В Госдепе США почтили память Гандзюк

В Вашингтоне отметили достойный пример активистки

Фото: Facebook

В Госдепе США почтили память Гандзюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d84/d15/5c6d84d15a092.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d84/d15/5c6d84d15a092.jpg 2019-03-07T22:53:00+02:00 Политика В Вашингтоне отметили достойный пример активистки

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк, сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

"Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Екатерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны", – говорится в сообщении посольства в Twitter.

(2/2) Ось думки посла США Марі Йованович про цінність внеску Катерини Гандзюк в життя її міста та країни. pic.twitter.com/5RcI4aWXj5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 марта 2019 г.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что глава Херсонского облсовета Евгений Мангер заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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