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В Госдепе США прокомментировали эскалацию на Донбассе

19 февраля, 16:17

Американцы в шоке от нового удара оккупантов на Донбассе

Государственный департамент США осуждает новый всплеск российской агрессии на Донбассе и призывает Москву успокоить боевиков и начать выполнять Минские соглашения. Об этом заявила спикер американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус в Twitter.

"Соединенные Штаты вместе со своими партнерами и союзниками осуждают последнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Владимира Зеленского миру и призываем Россию немедленно ввести режим прекращения огня, что прописано в Минских соглашениях", – написала она.

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Отметим, что ряд стран, в том числе США, а также Европейский Союз и НАТО выразили обеспокоенность эскалацией на Донбассе и призвали Россию повлиять на боевиков и начать выполнять договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершили попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

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/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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Россия США Владимир Зеленский Госдепартамент США Морган Ортагус

Источник: Сегодня

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