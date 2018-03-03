В Госдепе США прокомментировали новую "газовую войну" Украины и России

Сегодня, 08:23

Американцы возмущены действиями "Газпрома" в отношении Украины

Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert
Хизер Нойерт. Фото: facebook.com/HeatherNauert

США призывают Россию не применять газовые вопросы в отношении Украины в качестве политического оружия. Об этом написала в Twitter спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Москва должна доказать, что является надежным поставщиком газа, считает представительница американского внешнеполитического ведомства.

"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный газопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", — заявила Нойерт.

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Напомним, на днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".

В вою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.
газ, Россия, США, газпром, госдеп, Нойерт

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"Сегодня"

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