В Госдепе США прокомментировали новую "газовую войну" Украины и России
Американцы возмущены действиями "Газпрома" в отношении Украины
США призывают Россию не применять газовые вопросы в отношении Украины в качестве политического оружия. Об этом написала в Twitter спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Москва должна доказать, что является надежным поставщиком газа, считает представительница американского внешнеполитического ведомства.
"Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный газопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", — заявила Нойерт.
Напомним, на днях "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.
В свою очередь Россия решила расторгнуть договор с Украиной на поставку и транзит газа. Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер недоволен решением суда и считает, что Стокгольмский арбитраж якобы "руководствовался двойными стандартами".
В вою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что транзиту газа из РФ через Украину ничего не угрожает. Он также отметил, что об этой ситуации были проинформированы западные партнеры.
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