В Госдепе США сделали заявление по предстоящей встрече Зеленского и Трампа

Первая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обещает быть содержательной в плане обсуждений и успешной, поскольку обе страны имеют много общих интересов и устремлений. Такое убеждение выразил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.
"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – ответил представитель американского правительства на вопрос об ожиданиях от встречи президентов США и Украины, которая может состояться в этом месяце на полях Генассамблеи ООН.
Он уточнил, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.
"Поэтому есть о чем поговорить, и я уверен, что когда наши лидеры встретятся, это будет успешная встреча", - отметил Кент.
Представитель Госдепартамента США также прокомментировал ожидания американской стороны от смены политической власти в Украине.
"Новое правительство сформировано, новая Рада проводит заседания, президент Зеленский и его партия получили очень четкий демократический мандат. Сейчас начинается сложная часть для управления, которая заключается в принятии решений относительно реализации изменений в стране", – отметил американский дипломат.
Он подчеркнул, что Соединенные Штаты являются партнером, нацеленным на поддержку Украины.
"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Мы хотим, чтобы она достигла экономического процветания, имела демократически подотчетные институты, которые будут служить украинскому народу, а также чтобы была обеспечена безопасность в рамках границ Украины, включительно с Крымом и Донбассом", – отметил Кент.
Он подчеркнул, что главная задача для новой власти в Украине заключается в том, чтобы принимать решения, которые будут отвечать ожиданиям украинского народа.
Кроме того, представитель американского правительства отметил, что президент Зеленский представил амбициозную программу реформ.
"Мы будем поддерживать эти реформы", - отметил представитель США.
Напомним, 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.
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