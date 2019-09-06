В Госдепе США сделали заявление по предстоящей встрече Зеленского и Трампа

Речь идет и о взаимном бизнес-интересе и о вопросах национальной безопасности

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Фото: Reuters

Первая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа обещает быть содержательной в плане обсуждений и успешной, поскольку обе страны имеют много общих интересов и устремлений. Такое убеждение выразил заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передает Укринформ.

"Я думаю, интересы наших двух стран четкие", – ответил представитель американского правительства на вопрос об ожиданиях от встречи президентов США и Украины, которая может состояться в этом месяце на полях Генассамблеи ООН.

Он уточнил, что речь идет и о взаимном бизнес-интересе и о вопросах национальной безопасности как для Украины, так и для Соединенных Штатов.

"Поэтому есть о чем поговорить, и я уверен, что когда наши лидеры встретятся, это будет успешная встреча", - отметил Кент.

Представитель Госдепартамента США также прокомментировал ожидания американской стороны от смены политической власти в Украине.

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"Новое правительство сформировано, новая Рада проводит заседания, президент Зеленский и его партия получили очень четкий демократический мандат. Сейчас начинается сложная часть для управления, которая заключается в принятии решений относительно реализации изменений в стране", – отметил американский дипломат.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты являются партнером, нацеленным на поддержку Украины.

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"Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха. Мы хотим, чтобы она достигла экономического процветания, имела демократически подотчетные институты, которые будут служить украинскому народу, а также чтобы была обеспечена безопасность в рамках границ Украины, включительно с Крымом и Донбассом", – отметил Кент.

Он подчеркнул, что главная задача для новой власти в Украине заключается в том, чтобы принимать решения, которые будут отвечать ожиданиям украинского народа.

Кроме того, представитель американского правительства отметил, что президент Зеленский представил амбициозную программу реформ.

"Мы будем поддерживать эти реформы", - отметил представитель США.

Напомним, 1 июня в Администрации президента Украины подтвердили, что Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

При этом ранее украинский президент заявил, что его официальная поездка в США запланирована на сентябрь этого года.

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