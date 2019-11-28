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В Госдепе США сделали заявление по встрече Нормандской четверки

28 ноября, 09:43

Америка выступает на стороне Украины в противостоянии российской агрессии

Фото: ua.usembassy.gov

Фото: ua.usembassy.gov

США приветствовали действия президента Владимира Зеленского в вопросе достижения мира на Донбассе и заявляют о поддержке Украины накануне встречи Нормандской четверки. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Моргана Ортегуса, опубликованного на сайте американского посольства в Украине.

В Госдепе отмечают, что Америка и дальше готова давить на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины.

"Соединенные Штаты заверяют в своей непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины накануне встречи в "нормандском формате" 9 декабря с участием Украины, Франции, Германии и России – первой такой встречи с 2016 года. США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы и дальше принуждать Россию к выполнению взятых на себя обязательства по Минским соглашениям, и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом. Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", – говорится в заявлении.

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Также в Госдепе отмечают, что президент Владимир Зеленский в последние недели сделал важные, но осторожные, шаги на пути к миру и реформам, что приветствуют в США.

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"Дипломатические контакты для продвижения мирного процесса, содействие разведению сил вдоль линии разграничения, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестиционного климата и упорядочение оборонного сектора Украины. Соединенные Штаты поддерживают Украину в том, как она движется вперед на пути к мирным переговорам", – подчеркнул в своем заявлении Морган Ортегус.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что российская сторона на "нормандских" переговорах намерена продвигать идею прямого контакта Киева с боевиками в вопросе урегулирования конфликта. Также Лавров хочет, чтобы Зеленский подробно изложил, как он сам видит свои действия по выполнению Минских договоренностей. В свою очередь Зеленский ранее называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Отметим, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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США Нормандская четверка Госдепартамент США нормандский формат

Источник: Сегодня

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