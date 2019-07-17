В Госдуме рассказали, сколько жителей Донбасса уже получили российские паспорта

В настоящий момент управление по делам миграции МВД России работает в усиленном режиме

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Более 10 тыс. жителей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) за месяц получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"10 тыс. 320 (человек) уже получили. Учитывая, что 3 млн 264 тыс. хотят получить – это мало. Это те люди, которые в городах и районах Луганской и Донецкой "народных республик", 99% хотят получить паспорта Российской Федерации", - рассказал он.

По словам Водолацкого, в настоящий момент управление по делам миграции МВД России работает в усиленном режиме, необходимо дальнейшее увеличение численности штата как в России, так и на оккупированной части Донбасса, уверен депутат.

"Необходимо открывать дополнительные офисы для того, чтобы убрать те очереди, которые там с утра до вечера, люди стоят в очередях, занимают их в три часа ночи для того, чтобы сдать документы", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские паспорта, которые выдаются в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не содержат сведений о месте проживания.

Напомним, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке". 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев. Читайте подробней о российской паспортизации Донбасса.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Как сообщали новости "Сегодня", премьер-министр Владимир Гройсман резко отреагировал на российскую паспортизацию Донбасса, заявив, что Киев не признает эти документы у украинских граждан.

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