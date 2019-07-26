В Госдуме РФ хотят "контакта" со "Слугой народа": в партии дали четкий ответ

Российские политики ждут предложение от Зеленского и его команды, но вместо этого получили адекватный ответ

На фото Дмитрий Разумков. Фото: Facebook

После того, как в Госдуме РФ цинично отреагировали на выборы в Верховную Раду, российский депутат, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий все равно предложил налаживать контакты с партией "Слуга народа". Но вот в самой политсиле открестились от возможного сотрудничества.

"Необходимо встречаться, и встречаться не только в Страсбурге (на сессиях ПАСЕ – ред.). Необходимо возобновить контакты. Ждем инициатив от партии Зеленского. Мы будем готовы к масштабным контактам, ровно к таким, к каким готов сегодня Киев", – сказал российский политик.

Кроме того, Слуцкий сказал, что якобы некоторые избранные народные депутаты от "Слуги народа" "вышли на связь", но не назвал их имена.

"Давайте не будем этих людей подставлять", – добавил он.

В свою очередь в партии "Слуга народа" заявили, что их депутаты, которые были избраны на парламентских выборах, не контактировали с российской стороной. Также в политсиле напомнили, что переговоры с Россией от имени Украины могут вести только президент Украины или лица, уполномоченные на такие переговоры, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не планируем таких консультаций и в будущем, за исключением устоявшихся международных форматов, в рамках которых подобного рода контактов нельзя избежать. Избранные от партии "Слуга народа" депутаты предупреждены о недопустимости личных контактов с действующими представителями российской власти. Даже попытки установить подобные контакты будут рассматриваться как нарушение фракционной дисциплины и принципов партии", – пояснили в партии.

А тем временем политическая сила, которая набрала больше всего поддержки избирателей на парламентских выборах, собирается учиться. Так, новоизбранные депутаты будут проходить курс Киевской школы экономики – обучение "слуг народа" будет проходить в Трускавце.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Госдуме РФ хотят "контакта" со "Слугой народа": в партии дали четкий ответ". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"