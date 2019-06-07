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В Госдуме РФ рассказали, чего ждут от Зеленского

7 июня, 15:05

Володин упрекает президента Украины в "неправильных шагах", хотя сама Россия и обостряет ситуацию

Фото: president.gov.ua

В России продолжают озвучивать ожидания от президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин хочет видеть конкретные шаги от новой украинской власти по Донбассу.

"Человек, который избрался президентом, не имеет время на раскачку, тем более, в такой ситуации, которая сложилась в Украине. Мы ждем от избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению Минских договоренностей. Необходимо об этом напомнить, это все-таки те договоренности, которые были достигнуты с участием и Германии, и Франции, и российская сторона в этом принимает участие и делает многое для того, чтобы мирный процесс, мирное урегулирование, в конце концов, было реализовано в Украине. Но без президента Украины, теперь уже Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно", – добавил Володин.

В то же время спикер Госдумы считает, что пока рано судить, как пойдет процесс урегулирования кризиса, но уже обвинил Зеленского в якобы "неправильных шагах".

Стоит отметить, что Москва должна задуматься над своими обязательствами относительно выполнения договоренностей по Донбассу, прежде чем требовать этого от Киева, ведь она не выполняет даже первые пункты "Минска" – прекращение огня, вывод войск с украинской территории. Так, например, на днях Зеленский обратился к России из-за гибели украинских военных на Донбассе, отметив, что эскалация конфликта явно не тот путь, к которому он стремиться.

Срыв договоренностей с российской стороны и невыполнение "Минска" неоднократно отмечали и на Западе. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят.

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Тег Россия, Донбасс, Зеленский, Володин

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Источник:

ТАСС

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