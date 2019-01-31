В Госохране рассказали, сколько сорвано покушений на Порошенко в 2018 году
С начала российской агрессии глава государства не раз сталкивался с угрозой его жизни, но спецслужбы вовремя сработали
В 2018 году было предотвращено 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко, на которого покушаются с 2014 года.
Об этом рассказал в интервью "UА:Украинское радио" руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей.
"В 2018 году было выявлено около 11 покушений только на президента нашего государства", – сказал он.
По его словам, любое публичное мероприятие, которое проходит в Киеве, особенно с участием людей, Управление государственной охраны всегда готовится к таким мерам.
"Подготовка – это только работа Управления государственной охраны. Мы тесно сотрудничаем со Службой безопасности, с подразделением, которое занимается терроризмом (противодействием терроризму), с подразделениями полиции, с разведкой. И накануне любых праздников и массовых мероприятий вся информация попадает в одни руки УГО, хотя взаимообмен информацией происходит постоянно. Перед тем, как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает и какие меры должны быть", – рассказал начальник Госохраны.
Ранее Порошенко рассказывал, как пограничники спасли ему жизнь. По его словам, это произошло в 2014 году во время поездки в Луганск в рамках предвыборной кампании, где неожиданно столкнулся с опасностью.
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