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В госорганах могут исчезнуть пресс-службы: в Кабмине озвучили планы

28 октября, 16:59

Михаил Федоров хочет кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Недавно Кабинет министров начал экономить на канцтоварах, а теперь в правительстве планируют взяться за работу департаментов по связям с общественностью (пресс-службы). Вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины считает, что нужно переформатировать их работу. Об этом он написал в Facebook.

"Хочу кардинально изменить подход к коммуникации государственных органов. Традиционное понятие "пресс-служба" должно прекратить свое существование. Формирование "положительного образа политика/органа" должно перестать быть целью. Основная задача коммуникации в этот исторический период – объяснить максимальному количеству людей, куда мы движемся, на что направлены наши реформы, научиться замерять промежуточные результаты, получать обратную связь, слышать "клиентов" (для кого делается реформа), улучшать процессы. "Привлекать" – описание одним словом всей стратегии коммуникации. Привлекать не для хайпа, а для получения качественной обратной связи", – написал он.

Федоров перечислил главные принципы преобразования традиционных пресс-служб:

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  • отойти от понятия традиционной пресс-службы, когда журналисты живут своей жизнью, СММщики – своей, пресс-секретари – своей. Трансформировать оргструктуру отдела коммуникации, отталкиваться от целей;
  • начать с четкой стратегии. Конкретные KPI. Например, количество упоминаний проекта "цифровая грамотность" должна вырасти до 6000 в день, при этом тональность должна быть "позитивная" на уровне не менее 70%. Собрать обратную связь в размере 1000+ развернутых сообщений на счет конкретного проекта для дальнейшего анализа;
  • быть быстрее. Больше лайва. Трансляции и влоги, смонтированные за четыре часа, лучше вычитанного текста;
  • брать людей в команду коммуникации с отсутствием опыта в политической/государственной сферах;
  • в каждом появления в СМИ четкая цель: понимать аудиторию, дать ценность, призывать к действию, а не рассказывать об "успешном успехе";
  • каждый пост, видео, выход в СМИ – думать о пользе для тех, кто читает.

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МБАК "Никополь". Фото: glava.rk.gov.ru

Как сообщали новости Сегодня", в начале сентября новым правительством было принято решение, что отныне заседания Кабмина станут закрытыми для СМИ. После завершения заседания Кабинета министров премьер-министр или члены правительства будут проводить пресс-брифинг для СМИ с разъяснениями решений, принятых на заседании. Премьер-министр Алексей Гончарук объяснил такое новшество.

Позже появилось еще одно новшество. Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами, отказавшись от бумаги. По поручению Дмитрия Дубилета, изменения стартовали с 1 октября. Для этого государственные органы провели соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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Кабинет министров пресс-служба Михаил Федоров

Источник: Сегодня

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