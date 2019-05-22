В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Вчера на официальном сайте президента Владимира Зеленского была опубликована его биография, где, среди прочего, был указан и его адрес регистрации в столице — проспект Героев Сталинграда на Оболони. Сразу после инаугурации корреспонденты "Сегодня" побывали в этом доме и пообщались с соседями нового президента.

В народе этот квартал называют Оболонскими Липками — здесь множество новостроек, цены на квартиры весьма кусачие и дотягивают порой до 330 тысяч долларов, в зависимости от метража и планировки. В декларации Зеленского значатся три столичные квартиры в его собственности (от 113 до 254 кв. м). Из многих квартир в этом доме открывается вид на Оболонскую набережную и реконструированный парк "Наталка". Прямо перед домом расположилась парковка, на первом этаже мы насчитали несколько офисов.

Увидев корреспондента с блокнотом, а нашего фотокора — с фотоаппаратом, к нам подбежала одна из местных жительниц.

"Ой, а вы из жэка?" — бойко спросила женщина, представившаяся Татьяной.

И тут же начала рассказывать, что уже давно бьет в набат.

"Ступеньки на лестнице сыплются, свет на лестничных площадках горит круглые сутки, никто не хочет экономить", — начала рассказывать она.

Уловив паузу, мы разочаровали Татьяну и признались, что мы не из жэка. Однако узнав, что мы — из газеты "Сегодня", женщина не смутилась.

"Так и напишите, что платим по 1 тысяче гривен за одну только придомовую территорию, а ремонтов — никаких (по словам жильцов, "коммуналка" в здешних квартирах колеблется от 3500 до 6500 грн в месяц). А еще песок в песочнице никудышный", — заявила она.

На вопрос, приходилось ли ей видеть здесь нового президента, Татьяна похвасталась:

"Не только видела, но и моя внучка, бывало, еще несколько лет назад игралась с его дочкой Сашей".

Сделав паузу, Татьяна добавила:

"Я сама раньше была в КВН, в команде "Ворошиловские стрелки" (команда была финалисткой Высшей лиги КВН в 1994-м), так что я практически коллега нашего нового президента. Голосовала за него, ждем того, что у страны появятся шансы измениться к лучшему. Думаю, что обязательно отметим его победу сегодня вечерком. А если вдруг он решит заехать сюда, то, думаю, организуем с соседями какую-нибудь приятную для него "фишку".

Консьержка в подъезде "президентского" дома подтвердила "Сегодня", что здесь есть жилье, к которому имеет отношение президент. Женщина рассказала, что долгов за коммунальные услуги по его квартире нет.

"Я здесь работаю не так давно, лично Зеленского здесь еще не видела. Но знаю, что за платежками приезжает водитель и забирает их, платежи вносятся исправно", — говорит Елена.

На наш вопрос о том, чего ждет от нового президента, она, задумавшись на миг, ответила:

"Больной вопрос — это пенсионный возраст для женщин. Сейчас ситуация хуже, чем раньше. Очень бы хотелось, чтобы женщины уходили на пенсию в 55 лет. Многие бы, и я в том числе, этому бы только порадовалась", — поделилась с нами своими переживаниями Елена.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что бойцы рассказали, чего ждут от Зеленского. Среди солдат настроения сдержанные и настороженные.

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