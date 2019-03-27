В ГПУ начнут уголовное производство из-за поездки в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко

Премьер Владимир Гройсман поручил проверить работу авиационных служб

В ГПУ начнут уголовное производство из-за поездки в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко 2019-03-27T21:40:00+02:00 Политика Премьер Владимир Гройсман поручил проверить работу авиационных служб

В Генпрокуратуре начнут уголовное производство из-за поездки в Москву кандидата в президенты Юрия Бойко. Об этом Юрий Луценко сообщил на заседании правительства. В каких ведомствах искать виновных и что может угрожать за незаконное пересечение границы – расскажет корреспондент "Сегодня" Валерия Шапоренко.

На заседании правительства сразу два прокурора – военный и генеральный. Министров интересует, кто и как позволил поездку в Москву Юрию Бойко. На встречу с российским премьером на прошлой неделе он летал из Киева без пересадок.

"Обращение партии Народный фронт, парламентской фракции – оно заключается в следующем: почему так случилось, что в нарушение закона Украины, в нарушение санкций Украины о запрете авиационного сообщения с Российской Федерацией мы имели 22.03 перелет господина Бойко, народного депутата, направлением Киев (Жуляны) – Москва 12:50 – Москва – Киев (Жуляны) 23:18? Кто из государственных чиновников принимал решение в нарушение запрета создать такой комфорт для людей, которые в Москве с премьером Медвевим обсуждают антиукраинский вопрос?", – говорит министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить работу авиационных служб.

"Кто действовал в каких пределах, где были допущены нарушения закона Украины с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров Украины? Госавиаслужба, Украэрорух- те службы, которые на это призваны. Есть запрет законом, и почему это было сделано следующим образом?", – спрашивает Владимир Гройсман.

Генеральный прокурор говорит – это нарушение закона. Обещает начать уголовное производство.

"Будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Вопросы есть не только к аерослужбе, но и к пограничникам, которые выпустили этих лиц вопреки установленным порядкам", – заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

На эти заявления уже отреагировали в Госпогранслужбе. Там говорят – задерживать пассажиров прямого самолета в Москву не имели права.

Если документы действительны, и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов, он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы.

"За незаконное пересечение границы с государством-агрессором грозит до трех лет тюрьмы. Но пока сообщение об открытии дела в ГПУ еще нет", – заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

Напомним, Порошенко назвал визит Бойко в Москву попыткой объединиться против Украины. Эту встречу президент считает ничем иным, как попыткой Путина подорвать единство украинцев изнутри.

Как известно, Юрия Бойко исключили из фракции "Оппозиционного блока" осенью, после того, как он внезапно изъявил желание идти в президенты без поддержки однопартийцев. Оппозиционеры, которые проголосовали за исключение Бойко из своих рядов и поддержали выдвижение Александра Вилкула кандидатом в президенты, попали в санкционные списки России. Напомним, по последним социологическим исследованиям Фонда "Украинская политика", Александр Вилкул уже на две десятых процента опережает своего бывшего коллегу по фракции Юрия Бойко.

Между тем, в "Оппозиционном блоке" заявляют, что Юрий Бойко создает им препятствия, потому что боится честной конкуренции.

Кроме того, сторонники Бойко засыпают "Оппозиционный блок" "судебным спамом".

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