В ГПУ направлено подозрение для Софии Федины за угрозы Зеленскому

Народная избранница жестко высказалась в адрес президента, что расценили как угрозу убийством главе государства

София Федина. Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

После открытия уголовного производства в отношении нардепа "Европейской солидарности" Софии Федины, Государственное бюро расследований направило по ней в Генеральную прокуратуру проект подозрения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийства в отношении президента Украины действующему народному депутату и гражданке. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата", – говорится в сообщении.

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В Госбюро расследований квалифицировали действия Федины по ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством в отношении президента Украины).

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп вместе с волонтером Марусей Зверобой запустили в соцсетях стрим, в котором комментировали поездку президента в Золотое, где он резко пообщался с ветеранами-добровольцами. Политик и волонтер обсуждали варианты возможной гибели главы государства на Донбассе. Читайте подробнее, что наговорила Федина о "гибели" Зеленского.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что высказывания нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины рассмотрит регламентный комитет парламента. Кроме того, в Раде просили расследовать заявления Федины об "убийстве" Зеленского.

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