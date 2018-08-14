В ГПУ не будут наказывать прокуроров, которые вели дело Кернеса

Лысенко пояснил, что оба правоохранителя своевременно уведомили суд и свое руководство о пребывании на больничном

Руководство Генеральной прокуратуры Украины не будет наказывать двух прокуроров, отсутствие которых на судебных заседаниях дало судье основание закрыть дело против городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.

Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Руководство Генеральной прокуратуры Украины не будет наказывать двух прокуроров из-за якобы отсутствия которых на заседаниях по делу Кернеса Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство", – написал он.

Лысенко пояснил, что оба правоохранителя своевременно уведомили суд и свое руководство о пребывании на больничном по болезни.

"Соответствующие медицинские справки были надлежащим образом оформлены и предоставлены. Поэтому оснований для наложения дисциплинарного взыскания на прокуроров нет", – добавил он.

Напомним, 10 августа Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное дело в отношении Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого.

Судья объяснил свое решение отказом прокуроров от поддержки обвинения и участия в судебных дебатах, что расценивается как отказ от обвинения. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде в семидневный срок.

Напомним, 25 января 2014 года в Харькове произошло нападение на участников шествия в поддержку Майдана. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко заявил о похищении двух участников харьковского Евромайдана – Александра Кутянина и Сергея Ряполова, "после того как они снимали номера автомобилей" друзей Кернеса у гостиницы "Националь".

В марте 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Истязание" и "Угроза убийством". Позже Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов, закрывший дело в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.