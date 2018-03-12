В ГПУ подтвердили приостановление следствия по делу Саакашвили

Сегодня, 21:26

Досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Саакашвили – Севериона Дангадзе продолжается

Михеил Саакашвили. Фото: AFP
Михеил Саакашвили. Фото: AFP

Генеральная прокуратура Украины подтвердила, что приостановила уголовное производство в отношении лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей страничке в Facebook.

Он написал, что 6 марта ГПУ направила запрос Нидерландам об оказании международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили.

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Соответствующий запрос отправили в ходе досудебного расследования уголовного производства по подозрению лидера "РНС".

"В связи с чем указанное уголовное производство приостановлено на основании п.3 ч.1 ст.280 УПК Украины, с целью экономии течения процессуальных сроков досудебного расследования до получения результатов международной правовой помощи", – пояснил Лысенко.

В то же время досудебное расследование уголовного производства в отношении соратника Михеила Саакашвили – Севериона Дангадзе продолжается.

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Напомним, Саакашвили был задержан 12 февраля в киевском ресторане – за ним приехали три микроавтобуса спецназовцев. Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу увезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву.

В свою очередь в Генпрокуратуре рассказали, что будет с делами по Саакашвили, которые расследуются в Украине. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уверяет, что уголовные производства не будут закрыты.

Сам политик рассказал о своих планах: "Я буду возвращаться в Украину и я найду способ, как это сделать. Я думаю, что мы найдем пути, как это сделать абсолютно легально". Также он заявил, что не будет просить никакого политического спасения.
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Источник:

"Сегодня"

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