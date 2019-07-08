В ГПУ рассказали, что грозит организаторам телемоста с Россией

Намерение провести телемост рассматривается как госизмена

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры.

Проведение досудебного расследования по намерению одного из украинских телеканалов провести телемост с Россией поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, указанные действия подпадают под ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины). За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Генеральной прокуратурой Украины по этому поводу 08.07.2019 данное уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (законченное покушение на государственную измену)", – добавила Сарган.

"Следователям ГСУ СБУ процессуальным руководителем дано поручение относительно допроса владельца украинского телеканала Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", – уточнила Сарган.

Как сообщали "Сегодня", о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В ГПУ рассказали, что грозит организаторам телемоста с Россией". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"