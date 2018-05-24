В ГПУ рассказали, как Нидерланды "пристыдили" Россию по делу MH17

Прокуратура Нидерландов, которая задействована в расследовании катастрофы MH17, считает информацию по данному делу от российской стороны сомнительной и сейчас под вопросом, может ли следственная группа опираться на какие-либо данные российских властей. Об этом рассказал после пресс-конференции Международной следственной группы первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

Он указал на любопытный момент в заявлении главы Национальной прокуратуры Нидерландов Фредерика Вестербеке относительно России.

"Цитирую господина Вестербеке: "Сомнительно, может ли совместная следственная группа опираться на данные российских властей по этому вопросу". То есть информация об использовании российскими властями оружия российских вооруженных сил на территории Украины, которую она отказалась предоставить официально совместной следственной группе в соответствии с Резолюцией 2166 Совета безопасности ООН, но активно продвигает через свои СМИ, отныне официально названа сомнительной. Думаю, это достаточно серьезный сигнал для средств массовой информации, которые будут продолжать опираться на заявления России по этому вопросу и тиражировать сообщение подобного содержания", – сказал Сторожук.

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Он подчеркнул, что у следствия намного больше доказательств вины России в катастрофе MH17 и любые манипуляции относительно возможной вины украинской стороны должны быть прекращены

"Вы должны понять, что доказательств вины российской власти гораздо больше, однако есть специфика ведения следствия, поэтому большое количество этих доказательств будет передано в суд без обнародования", – отметил заместитель генпрокурора.

Как сегодня стало известно, международное расследование установило, что MH17 над Донбассом сбил "Бук" из российской 53-й бригады. Следователи установили, что выстрел был произведен из ракетного комплекса, привезенного с территории РФ.

Также глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявлял, что у следствия по MH17 появилась важная улика против России. По его словам, были сняты отпечатки пальцев с ракеты, которая сбила самолет.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

На днях были обнародованы имена главных подозреваемых в катастрофе MH17. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.