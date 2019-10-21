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В ГПУ создан департамент по делам Майдана

21 октября, 23:53

Приказ о создании департамента сегодня подписал генпрокурор Руслан Рябошапка

/ Фото: Сегодня

В Генеральной прокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Как сообщается на сайте ГПУ, приказ о создании указанного департамента сегодня, 21 октября, подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка. В состав департамента будут входить три отдела.

"Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что одновременно ликвидировано Управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Генпрокуратуры.

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Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины уволила трех следователей управления специальных расследований, которое занимается расследованием дел Майдана.

Напомним, после победы на президентских выборах Владимир Зеленский заявил о наличии у него политической воли, чтобы посадить в тюрьму виновных в убийствах майдановцев.

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ГПУ Майдан расследование дела департамент Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

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