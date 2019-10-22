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В ГПУ создан департамент по преступлениям на Донбассе и в Крыму

22 октября, 14:55

В Генпрокуратуре продолжаются изменения и появляются новые структуры

/ Фото: Сегодня

В Генеральной прокуратуре продолжают появляться новые департаменты. На этот раз создан Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"21 октября 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении)", – говорится в сообщении.

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В ГПУ отметили, что деятельность департамента будет сосредоточена на осуществлении надзора по расследованию преступлений, совершенных на территории оккупированного Крыма и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ГПУ создали департамент по делам Майдана. Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции достоинства. Также недавно стало известно, что "дела Майдана" разделят между тремя ведомствами для более эффективного расследования преступлений.

Напомним, в сентябре приняла закон о реформированиия Генеральной прокуратуры. Подробней смотрите в сюжете:

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Крым Донбасс ГПУ генпрокуратура департамент Руслан Рябошапка

Источник: Сегодня

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