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В ГПУ уволят прокурора, который расследовал дело компании Burisma

14 ноября, 20:51

Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем, - заявил Рябошапка

/ Фото: president.gov.ua

Генпрокуратура Украины уволит прокурора Константина Кулика, расследовавшего дело украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", — сказал Рябошапка в интервью "Настоящему времени", отметив, что Кулик находится на больничном и не явился на тестирование, проводимое в рамках переаттестации прокуроров.

По его словам, дело, касающееся компании, продолжит вести новый прокурор. Кроме того, Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура проводит проверку по данному делу. "Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца, — рассказал Рябошапка. — Мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации, чем у нас. В принципе при желании они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы".

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Как сообщил генпрокурор, представители США не обращались к нему с просьбами посодействовать или предоставить какие-либо ответы, касающиеся Burisma и Хантера Байдена. По словам Рябошапки, в рамках этого дела он не испытывает давления ни со стороны США, ни со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

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В свою очередь, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

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Байден расследование прокуроры Burisma Руслан Рябошапка

Источник: ТАСС

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