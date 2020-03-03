В Греции суд освободил экс-комбата "Айдара" Мельничука (видео)

Ветеран АТО рассказал подробней о деле, по которому его обвиняют россияне

Задержанный в Греции экс-депутат и бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук освобожден судом Салоников. Об этом он сам сообщил в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Наконец-то свобода. Россия сфабриковала документы и направила в Интерпол повелся на определенные сумы и решили подать меня в розыск. Это стало уже достоверно известно. Посольство (Украины) сработало, подали документы и решили все", – сказал Мельничук. В тренде Конституционный суд решит судьбу закона о люстрации

Новость дополняется…

Реклама

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама