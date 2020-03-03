В Греции суд взялся за экс-нардепа Мельничука: в МИД сообщили подробности

Задержанный экс-нардеп и бывший комбат "Айдара" Сергей Мельничук доставлен в суд города Салоники (Греция), где будет решаться вопрос его ареста или освобождения. Украинская сторона сетует на то, что Интерпол проверяет ситуацию с политической мотивированностью розыска гражданина Украины.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, состояние здоровья экс-нардепа удовлетворительное и он обеспечен всем необходимым. Дипломат отмечает, что в суд прибыли консул Украины в Салониках, адвокат и жена Мельничука с ребенком.

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"Сергей Мельничук доставлен в суд города Салоники… Позиция стороны защиты основывается на том, что, согласно сообщению Генерального секретариата Интерпола, сведения о розыске Сергея Мельничука, размещенные в учете этой международной правоохранительной организации, были заблокированы в связи с проверкой на соответствие правилам Интерпола, в частности, из-за политической мотивированности такого розыска. Указанное сообщение Генерального секретариата Интерпола было направлено в адрес национальных бюро Интерпола всех стран-участниц Международной организации уголовной полиции", – сообщил Погорельцев.

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Напомним, бывший политик 1 марта записал видео прямо из полицейского участка в Греции. Он сообщил, что вместе с ним была его беременная жена и маленький ребенок. Позже в МИД Украины подтвердили задержание бывшего политика и ветерана АТО. В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал, что Россия напрямую обратилась к Греции относительно задержания Мельничука. По его словам, это произошло на уровне двухсторонних контактов.

В свою очередь в Украине приняли неожиданное для России решение. Украинское бюро Интерпола подало запрос в Международную организацию уголовной полиции и добилось пересмотра российского запроса по Мельничуку.

Напомним, Россия обвиняет Мельничука в организации убийства двух российских журналистов под Луганском в 2014 году.

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