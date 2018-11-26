В группе "Возрождение" обеспокоены возможным влиянием военного положения на экономику

Депутатская группа партии "Возрождение" ожидает текста Указа президента о введении военного положения, чтобы выработать позиции относительно поддержки документа. Об этом "Сегодня" сообщил народный депутат (группа "Возрождение") Валерий Писаренко.

"Мы постоянно ведем между собой переговоры в телефонном режиме и готовы выработать позицию, но пока что Указа президента не видели. От того, что будет в документе, будет зависеть наше решение", – сказал народный депутат.

По его словам, ключевыми для группы являются вопросы влияния введения военного положения на избирательными процесс, на соблюдение прав человека.

"Для нас важно – на всей территории Украины будет введено военное положение, или на отдельных территориях, которые обозначат как территории, где есть риски для обороноспособности. Важно, что будет с избирательным процессом – будет он приостановлен или нет. Важно, в каком объеме и виде введение военного положения ограничит права людей. Важен вопрос относительно массовых мероприятий – мы считаем, что ограничивать сегодня партии в проведении массовых акций нельзя", – сказал народный депутат.

По его словам, особое внимание стоит обратить на возможное влияние введения военного положения на экономику.

"Вопрос также, будут ли в документе фигурировать какие-то положения, которые создадут трудности экономике? Потому что сегодня внешнеторговый баланс распределен между Западом и Востоком (РФ, – ред). Мы будем задавать вопросы, насколько просчитаны шаги, которые и в так непростое время могут еще более усложнить экономическую ситуацию. Много вопросов и пока нет определенности. В принципе, президент может предложить любые запреты фактически в рамках военного положения. Но парламент может на что-то пойти, на что-то нет. Потому пока ожидаем предложений президента", – сказал Валерий Писаренко.

Как известно, 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

В ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине – из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".