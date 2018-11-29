В Грузии избрали нового президента: Порошенко отреагировал

Новым грузинским лидером станет женщина, а срок ее полномочий будет немного увеличен

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии. Об этом говорится в сообщении в его Twitter-аккаунте.

"Искренне поздравляю Саломе Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии. Желаю вам всяческих успехов в служении Грузии ради демократического европейского развития страны и консолидации общества. Убежден в дальнейшем углублении стратегического партнерства между нашими странами", – написал Порошенко.

Как сообщалось, Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов, набрав 59,52% голосов. В ЦИК Грузии уточнили, что после подсчета голосов со всех 3 705 избирательных участков за Зурабишвили проголосовали 1 миллион 147 тысяч 627 избирателей, что составляет 59,52% голосов. За ее оппонента Григола Вашадзе отдали 780 тыс. 633 голосов, что составляет 40,48%.

Напомним, что нынешние президентские выборы станут для Грузии последними, которые проводятся путем прямого голосования. В следующий раз, в 2023 году, глава государства будет избираться Избирательной коллегией. Зурабишвили избрана не на пять лет, как ранее, а на шесть.

Также мы писали, что новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента – Грузия стала парламентской республикой. Лидер страны уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.