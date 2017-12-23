В Интерполе заявили о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка

Сегодня, 21:42

Яценюка задержали на паспортном контроле в Женеве по запросу РФ

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy
Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В Украинском бюро Интерпола заявили, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ – необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян. Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола – не существует", – говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины в субботу вечером со ссылкой на Украинское бюро Интерпола.

Как сообщалось, в субботу в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России – по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", – написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо на своей странице в Facebook в субботу вечером.

Лаппо подчеркнула абсурдность обвинения российского следкома, которые имеют реальные последствия. "Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле", резюмировала она.

Напомним, в марте 2017 года Россия передала в украинское посольство копию постановления Ессентукского городского суда Ставропольского края об аресте экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по трем статьям. А именно: "Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Речь идет о т.н "чеченском деле". В Следкоме России заявили, якобы располагают доказательствами участия Яценюка в столкновениях в Чечне в 1994-95 годах.

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В то же время, сам Яценюк называет эти обвинения фейковыми и собирается судиться с Россией в ЕСПЧ. 

Ранее в России Арсению Яценюку приписали участие еще в одной войне – на этот раз в Приднестровье в 1992 году.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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