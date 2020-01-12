В Ираке убили еще одного проиранского деятеля

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani, REUTERS/Alaa al-Marjani

11 января в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саеда. Это произошло около 100 км от столицы Ирака Багдада.

Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном.

Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на данный инцидент.

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Напомним, что Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска: Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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