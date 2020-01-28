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В Италии Украину назвали "Малороссией": в МИД отреагировали

28 января, 12:38

Итальянский телеканал пока никак не реагирует на инцидент

/ Фото: Pixabay

В Италии, где ранее известный правый политик Маттео Сальвини пытался оправдать незаконную оккупацию Россией Крыма, произошел новый скандальный инцидент. Ведущий итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" 26 января с.г. заявил, что "Малая Россия – это второе название Украины". На это высказывание отреагировали украинские дипломаты.

"В связи с некорректным и даже оскорбительным высказыванием ведущего итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" (26 января с.г.), что "Малая Россия – это второе название Украины", до руководства телерадиокомпании была немедленно доведена твердая позиция Посольства о необходимости откорректировать такие действия", - говорится в сообщении посольства Украины в Италии.

В посольстве отметили, что до сих пор от канала "RAI" не было получено никакого ответа, поэтому дипломаты решили вынести в публичную плоскость инцидент и выложить письмо на официальной странице диппредставительства.

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Ранее итальянские власти заявляли, что Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России.

Также новости "Сегодня" писали, что украинца чуть не убили в Италии из-за водки и Сталина.

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Италия Украина Малороссия

Источник: Сегодня

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