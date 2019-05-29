В избирательный кодекс внесли почти 400 поправок

В рабочей группе заявили, что наработанные комитетом поправки должны улучшить документ

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Рабочая группа перед внеочередными выборами в Верховную Раду добавила к проекту нового избирательного кодекса еще 384 поправки, которые должны усовершенствовать документ. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко.

По его словам, ни принятая в первом чтении редакция кодекса, ни поданные 4 тысячи поправок не могли решить ряд проблем.

"К кодексу было подано 4 тысячи 307 поправок от 101 субъекта. Решением комитета была создана рабочая группа, которая провела 43 заседания. Рассмотрена каждая правка. Я отчитываюсь, что часть поправок рабочая группа рекомендовала утвердить. Мы увидели, что не урегулирован ряд моментов. Таким образом, еще наработали 384 правки", – заявил Черненко.

Нардеп отметил, что наработанные комитетом поправки должны улучшить документ.

"Это чисто технические правки, касающиеся практически всех разделов кодекса. Я бы просил, чтобы эти поправки были включены в таблицу ко второму чтению", – добавил он.

Напомним, комитет Рады по вопросам правовой политики и правосудия принял решение по проекту Избирательного кодекса, и теперь проект закона может рассматриваться в сессионном зале.

В то же время Парубий добавил, что сейчас необходимо подготовить сравнительные таблицы, содержащие более 4,5 тыс. поправок.

А в четверг, 30 мая, Верховная Рада начнет рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях, в котором говорится о процедуре импичмента президента.

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