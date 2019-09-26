В Кабмине хотят переселить чиновников всех министерств в одно здание

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что работа под одной крышей чиновники будут работать эффективнее

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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет считает, что все министерства должны находится в одном здании.

По мнению Дубилета, тогда ведомства будут работать эффективнее и как одна команда, а не будут отгораживаться друг от друга стенами. Все процессы в министерствах хотят централизовать. Многие функции — перевести в электронную форму и упростить, чтобы они не дублировались.

"Речь идет о таких вещах, как система документооборота, система контроля поручений, бухгалтерия, кадры и так далее. Мы насчитали механистически около 19 направлений, где просто министерства втупую дублируют усилия друг друга. И там, где можно, действительно все это нужно объединить. Централизовать, сделать более эффективным", – заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

Напомним, что 29 августа 2019 года Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Новым министром Кабинета министров стал соучредитель мобильного банка Monobank, бывший IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет. По его собственному признанию, решение принять должность министра Кабмина стало одним из "самых сложных решений в жизни".

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