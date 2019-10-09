В Кабмине может появиться вице-премьер по оккупированным территориям: Разумков "за"

Дмитрий Разумков / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает целесообразным создание в Кабинете министров должности вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Во время заслушивания Программы действия правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было достаточно уместное предложение относительно создания позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо", – сказал он.

При этом Разумков добавил, что на форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. По его мнению, первоочередным в этом вопросе является информационная политика.

"Возвращать людей возможно сначала только ментально, а уже после этого – физически", – подчеркнул спикер.

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Вторым важным аспектом реинтеграции Разумков называет экономический рост Украины.

Кроме того, важна международная составляющая и аспект с безопасностью, добавил Разумков.

"Сильная армия – залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем: дипломатическое направление – более эффективное и поможет скорее вернуть временно оккупированные территории", – резюмировал спикер.

Напомним, что на появлении в правительстве позиции вице-премьера по вопросам оккупированных территорий настаивает Комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Как сообщала 7 октября пресс-служба комитета, его глава Дмитрий Лубинец заявил, что вопрос реинтеграции и деоккупации Донбасса и Крыма затрагивает интересы миллионов людей, и ни одно министерство не способно единолично взять на себя такую ​​миссию.

По его мнению, если "все этим заниматься без должной координации, будет лишь хаос", поэтому "на роль координатора и проводника стратегии реинтеграции мы предлагаем вице-премьера по этим вопросам".

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