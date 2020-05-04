В Кабмине назвали оптимистичный сценарий возобновления авиарейсов

В случае оптимального развития событий, полеты могут начаться уже в июне

В соответствии с оптимистичным сценарием выхода из карантина авиаперевозки могут возобновиться уже в июне.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, сообщает "ПравдаТУТ Львов".

"Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры – Ред.) озвучивал. Что он планирует это делать в июне, но это оптимистичный сценарий", – отметил он.

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Министр заверил, что запуск внутреннего авиасообщения не является большой проблемой. Также он подчеркнул, что возобновление международных авиарейсов будет зависеть также от того, как будет решен вопрос международного сообщения.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что ни в коем случае нельзя сразу отменять все ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни, поскольку это грозит катастрофическими последствиями.

Это заявление было сделано после того, как в Украине продлили карантин до 22 мая.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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