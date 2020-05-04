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  1. Новости политики

В Кабмине назвали оптимистичный сценарий возобновления авиарейсов

4 мая, 18:17

Руслан Ровик

В случае оптимального развития событий, полеты могут начаться уже в июне

В соответствии с оптимистичным сценарием выхода из карантина авиаперевозки могут возобновиться уже в июне.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, сообщает "ПравдаТУТ Львов".

"Я знаю только то, что коллега Криклий (министр инфраструктуры – Ред.) озвучивал. Что он планирует это делать в июне, но это оптимистичный сценарий", – отметил он.

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Министр заверил, что запуск внутреннего авиасообщения не является большой проблемой. Также он подчеркнул, что возобновление международных авиарейсов будет зависеть также от того, как будет решен вопрос международного сообщения.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что ни в коем случае нельзя сразу отменять все ограничения и возвращаться к обычному ритму жизни, поскольку это грозит катастрофическими последствиями.

Это заявление было сделано после того, как в Украине продлили карантин до 22 мая.

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Как сообщали новости "Сегодня", в условиях всеукраинского карантина будут введены новые послабления, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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