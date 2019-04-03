"Украина – это не просто место на карте": в Кабмине повесили яркий баннер
Гройсман призвал украинцев не поддаваться разочарованиям, а добросовестно выполнять свою работу
В Кабинете министров Украины повесили баннер с лозунгом: "Украина – это не просто место на карте". Об этом в среду, 3 апреля, сообщает правительственный портал.
Заседание правительства премьер-министр Владимир Гройсман начал с призыва любить Украину, верить в свои силы и добросовестно выполнять свою работу.
"Призываю всех к этому, – сказал премьер. – Любые изменения мы можем делать вместе – через свою ответственность и ответственность миллионов. Украина – это не просто место на карте. Украина – это большая европейская страна с безграничными возможностями".
Также глава правительства подчеркнул, что стране нужно избавиться от ощущения неполноценности и опасения, что что-то не получится.
"Не нужно поддаваться разочарованием – как бы ни было сложно. Любой результат дается только серьезной добросовестным трудом", – напомнил Гройсман.
Напомним, 31 марта 2019 года стартовал первый тур выборов президента. Четвертый день идет подсчет голосов в украинских округах и уже вышел на финишную прямую. Сосчитать осталось сотые доли процента голосов.
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