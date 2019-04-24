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В Кабмине прокомментировали заявления об отставке трех губернаторов

Сегодня, 14:44

Решение уйти со своих должностей приняли Олег Синютка, Алексей Савченко и Геннадий Москаль

Министр юстиции Павел Петренко. Фото: facebook.com/PavloPetrenko
Министр юстиции Павел Петренко. Фото: facebook.com/PavloPetrenko.

Заявления об отставке глав государственных областных администраций Николаевской, Львовской и Закарпатской областей еще не поступили в Кабинет министров. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко после заседания правительства.

По его словам, как только заявления поступят в Кабмин, они будут незамедлительно рассмотрены согласно закону.

"По состоянию на сегодняшний день отставки тех председателей (ОГА. – Ред.), которые заявили об этом, еще не рассматривались", – сказал Петренко.

Отметим, 22 апреля стало известно, что глава Львовской ОГА Олег Синютка покидает свой пост. Также он заявил, что намерен остаться в политике, но не будет баллотироваться на выборах мэра Львова.

Также в тот же день глава Николаевской ОГА собрался в отставку. Стало известно, что Алексей Савченко направился в Киев, чтобы подать главе государства соответствующее заявление.

23 апреля губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку. Глава Закарпатской облгосадминистрации объяснил, почему написал заявление и сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины.


Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор Института мировой политики Евгений Магда, несмотря на массовую подачу заявлений об отставке, у нынешних глав областных государственных администраций есть шанс сохранить свои места.

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Тег Кабмин, отставка, губернатор, Петренко

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Источник:

УНИАН

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