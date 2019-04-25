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В Кабмине просят Раду срочно принять около 10 законов в транспортной сфере

Сегодня, 09:58

Члены правительства считают, что это можно сделать за один день, и объяснили, зачем это нужно

В Кабинете министров призывают Верховную Раду принять около десяти законов по транспортной сфере, чтобы еще больше приблизить Украину к Европейскому Союзу. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что депутаты могут это сделать за один день, сообщает пресс-служба правительства.

"Со стороны правительства мы готовы обратиться к председателю Верховной Рады: давайте в скоординированный способ это сделаем. Мы будем активно настаивать на том, чтобы рассмотрение законопроектов все же состоялся в тот день, когда мы можем рассчитывать на минимум 226 голосов поддержки за каждый из них. Как человек, который координирует деятельность в сфере европейской и евроатлантической интеграции, я настаиваю на том, чтобы актуальные законопроекты в транспортной отрасли были рассмотрены", – сказала он на комитете ВР по вопросам транспорта.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечает, что, если Украина не приведет свое "транспортное" законодательство в соответствие со стандартами Евросоюза, ЕС может сократить свои инвестиции в эту сферу. Речь идет о внутреннем железнодорожном, водном и автомобильном транспорте.

"Сейчас речь идет о сотнях миллионов, а в дальнейшем миллиардах евро, как кредитных, так и прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Нам необходимо адаптировать свое нормативное поле к современным условиям ЕС", – подчеркнул министр.

Как ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, Украина потратит на транспорт 60 миллиардов долларов. По его словам, около половины этой суммы составят инвестиции и займы.

В конце мая-2018 Кабинет министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Как пояснил тогда Омелян, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

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Тег транспорт, Кабмин, Рада, законы, Омелян, Климпуш-Цинцадзе

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