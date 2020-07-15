В Кабмине провели кадровые назначения

Правительство утвердило семь человек на должности заместителей министров

Кабинет министров утвердил несколько кадровых назначений – были назначены семь заместителей в пяти министерствах.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Так, на должности были назначены:

Богдан Боруховский – первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов;

Ростислав Карандеев – первым заместителем министра культуры и информационной политики;

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Александр Зорин – заместителем министра энергетики;

Максим Немчинов – заместителем министра энергетики;

Матвей Бедный – заместителем министра молодежи и спорта;

Андрей Витренко – заместителем министра образования и науки;

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Игорь Гарбарук – заместителем министра образования и науки.

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Также были назначены:

Александр Баньков – государственным секретарем министерства иностранных дел;

Юрий Болоховец – заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Дмитрий Маковский – первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" обсудит кандидатуру нового главы Нацбанка.

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Также мы сообщали, что правительство приняло решение повысить зарплаты медицинским работникам после того, как президент Владимир Зеленский заявил, чтозарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

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