В Кабмине провели кадровые назначения

Кабинет министров утвердил несколько кадровых назначений – были назначены семь заместителей в пяти министерствах.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
Так, на должности были назначены:
Богдан Боруховский – первым заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов;
Ростислав Карандеев – первым заместителем министра культуры и информационной политики;
Александр Зорин – заместителем министра энергетики;
Максим Немчинов – заместителем министра энергетики;
Матвей Бедный – заместителем министра молодежи и спорта;
Андрей Витренко – заместителем министра образования и науки;
Игорь Гарбарук – заместителем министра образования и науки.
Также были назначены:
Александр Баньков – государственным секретарем министерства иностранных дел;
Юрий Болоховец – заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
Дмитрий Маковский – первым заместителем председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией "Слуга народа" обсудит кандидатуру нового главы Нацбанка.
Также мы сообщали, что правительство приняло решение повысить зарплаты медицинским работникам после того, как президент Владимир Зеленский заявил, чтозарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.
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