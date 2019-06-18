В Киев прибыл новый представитель США в Украине

Ранее Уильям Тейлор уже работал в Украине и имеет серьезный дипломатический опыт

Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор прибыл в Киев и заменит Кристину Квин на посту временного поверенного США в делах Украины. Об этом сообщило американское посольство. Он будет руководить американской дипмиссией во время выборов и "переходного периода" в Украине, сообщили в посольстве Соединенных Штатов.

Американские дипломаты напомнили, что Тейлор уже был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Госдепа по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях. Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом. Соединенные Штаты остаются глубоко преданные успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал временный поверенный США.

Также в посольстве отметили, что Кристина Квин вернется к своей работе в должности заместителя главы дипмиссии в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Тейлор называл единственный способ вернуть Крым Украине. Аннексия полуострова – это не только проблема Украины, но и Запада, считает американский дипломат.

Кроме того, экс-посол США в Украине рассказал, как контролировать кремлевскую пропаганду. Тейлор убежден, что нужно искать баланс и не допустить, "чтобы в прессе невозможно было ничего сказать".

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