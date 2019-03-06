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В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

Сегодня, 01:58

 Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны

Фото: ua.usembassy.gov
Фото: ua.usembassy.gov.
В Киев прибыл заместитель госсекретаря США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d9d/d5d/5c7d9dd5d2453.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d9d/d5d/5c7d9dd5d2453.jpg Политика  Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны

Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл во вторник, 5 марта, прибыл в Киев.

Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.

"Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, в то время как Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.

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Тег Киев, США, визит, госсекретарь, заместитель, помпео

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