В Киев прибыл заместитель госсекретаря США
Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны
Заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл во вторник, 5 марта, прибыл в Киев.
Об этом сообщает посольство США в Украине в Twitter.
"Приветствуем в Киеве заместителя государственного секретаря США Дэвида Гейла! Рады принимать его сейчас, в такой важный и решающий момент, в то время как Соединенные Штаты и другие партнеры поддерживают Украину в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.
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