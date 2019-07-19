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В Киев прибыла новый посол Германии

19 июля, 15:36

Анка Фельдгузен ранее уже работала в Украине, но заместителем посла

Зеркаль и Фельдгузен
Зеркаль и Фельдгузен. Фото: МИД Украины

Недавно в Киев прибыл новый представитель США в Украине, а сегодня сменился посол Германии – теперь немецкое посольство будет возглавлять Анка Фельдгузен, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Замглавы МИДа Елена Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ, а также отметила важную роль Берлина в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в сохранении поддержки международного сообщества. Кроме того, она отметила помощь Германии в осуществлении реформ в Украине и рост торгово-экономических отношений, инвестиционного сотрудничества.

Отдельно Зеркаль ознакомила немецкого посла с судебными исками Украины против России и рассчитывает на поддержку усилий Украины по выполнению Москвой решений международных судов.

В свою очередь Анка Фельдгузен дала высокую оценку состояния демократии в Украине, свидетельством чего, в частности являются свободные и демократические избирательные процессы.

Елена Зеркаль пожелала послу ФРГ успешной деятельности в Украине и выразила уверенность, что предыдущий опыт дипломатической работы Анки Фельдгузен в нашем государстве будет способствовать ее эффективной работе.

Как сообщали новости "Сегодня", Эрнст Райхель, который работал в Киеве с 2016 года, попрощался с украинцами.

Отметим, что до 2015 года Фельдгузен была заместителем посла Германии, после чего покинула Киев.

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Тег Германия, посол, Зеркаль, Фельдгузен

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Сегодня

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