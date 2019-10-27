Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону

27 октября, 12:25

Закон об украинском языке наделал много шума, особенно взбунтовались некоторые соседи Украины

Венецианская комиссия. Фото: twitter.com/VeniceComm

Венецианская комиссия. Фото: twitter.com/VeniceComm

В Киев прибыла делегация Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая изучит внедрение в Украине закон о функционировании украинского языка, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, в самой Комиссии отметили, что ее эксперты в Киеве отправились в Киев в рамках подготовки проекта заключения языкового закона. Делегация обменяется мнениями с представителями украинских властей и различных политических партий, представленных в парламенте, а также с гражданским обществом и международным сообществом.

Проект заключения, запрошенный председателем Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы, включен в повестку дня декабрьского пленарного заседания.

Реклама

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил перед иностранной делегацией, что упомянутый закон был разработан в соответствии с Конституцией Украины и с учетом опыта зарубежных стран, а также выводов и рекомендаций Венецианской комиссии. Он также отметил, что Украина полностью гарантирует защиту прав национальных меньшинств и исходит из убеждения, что закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе.

В тренде
Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели
Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста на полиграфе в прямом эфире. Фото: Скриншот

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Однако этот закон вызвал резонанс даже не столько в Украине, сколько у европейцев, особенно соседей Украины – Венгрии, Румынии и, как и ожидалось, России. В свою очередь украинский омбудсмен Людмила Денисова на днях заверила Венецианскую комиссию, что в законе о языке нет дискриминации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

венецианская комиссия МИД Украины языковой закон Василий Боднар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопроса
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопросаПолитика
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Вооруженные
Вооруженные "добровольцы-нелегалы": в ООС сообщили, с кем общался Зеленский в ЗолотомПолитика
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с
В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"Политика
"Это не моя подпись": Геруса обвинили во лжи в прямом эфиреЭкономика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...