В Киев приедет президент Евросовета Дональд Туск
Высокопоставленный европейский чиновник проведет встречи с высшим руководством Украины
Сегодня в Украину приедет президент Европейского Совета Дональд Туск приедет в Киев и примет участие в мероприятиях к годовщине Революции достоинства.
Европейский чиновник должен встретиться с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом и принять участие в торжествах в Верховной Раде. Кроме того, Туск намерен посетить Львов.
Как сообщалось, в Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни. В этом году памятная церемония по погибшим Героям прошла в центре Вашингтона, недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Сайт "Сегодня" опубликовал фото из США.
В свою очередь начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказывал сайту "Сегодня", что сейчас еще продолжает работа по исполнителям убийств майдановцев.
Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.
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