В Киеве на акции в поддержку Сенцова "подожгли" посольство России

Сегодня, 10:49

Посольство подсветили языками пламени и изображением Сенцова

Фото: Крым.Реалии
Фото: Крым.Реалии

Здание российского посольства в ночь на 26 мая подсветили языками пламени, а также изображением украинского режиссера Олега Сенцова и других политузников Кремля.

Как сообщают "Крым. Реалии", в акции приняли участие несколько десятков человек, и ее участники "подожгли" здание посольства, подсветив его языками пламени с помощью проектора. Кроме того, на дом были спроектированы изображения украинских политузников, которые на сегодняшний день находящихся в заключении в России.

Напомним, что накануне акции в поддержку голодающего украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает заключение в российской колонии по сфабрикованным обвинениям, прошли в Киеве, а также под консульством России в Харькове и у стен дипломатического представительства РФ в Одессе.

Ранее мы сообщали о том, что Сенцов объявил бессрочную голодовку и заявил о намерении голодать "до конца". 21 мая его адвокат Дмитрий Динзе обнародовал письмо режиссера, который пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года их осудили по обвинению в подготовке терактов на полуострове – Сенцова на 20 лет, Кольченко – на 10. Всего в тюрьмах РФ и Крыма незаконно сидят 64 полизаключенных.
Россия, Киев, посольство, сенцов

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