В Киеве обсудили возможность обмена пленными

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С военными, которые не попали в список большого обмена два года назад, пока нет связи.

Об этом рассказали журналистам жены пленных. С родственниками встречались координатор ОБСЕ Томаш Фриш и Валерия Лутковская, которая представляет Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

За закрытыми для прессы дверями они обсудили возможность освобождения военнопленных. Всех деталей не сообщили, чтобы не помешать переговорам.

"Я не знаю, в каких именно условиях находится мой муж. Но я знаю одно, что эти условия очень ужасны", – говорит жена военнопленного Юлия Коринькова.

"Понятно, что встреча прошла довольно эмоционально. Понятно, что все ждут "нормандский формат", понятно, что это высокий уровень, который должен дать соответствующие поручения Трехсторонней контактной группе и, соответственно, может будет какой-то толчок вперед", – сообщила ответственная за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробнее смотрите в сюжете:

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