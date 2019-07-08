В Киеве открывается саммит Украина-ЕС: чего ожидать и кто будет из Брюсселя

Для представителей Евросоюза, которые приехали в Киев, это будет последний саммит

Фото: AFP

Сегодня в Киеве пройдет 21-й саммит Украина-ЕС, в котором примут участие президент Владимир Зеленский и руководство Европейского Союза.

Украинская сторона будет принимать высокопоставленных европейских чиновников – президента Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера – в Мариинском дворце. На 14:00 запланирована церемония встречи, фотографирование.

Дональд Туск.

Жан-Клод Юнкер.

А в 16:15 ожидается подход к прессе Владимира Зеленского, Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера.

Отметим, что еще до начала саммита премьер-министр Владимир Гройсман проведет встречу в 12:45 в Доме правительства с Туском, а на 13:15 запланирована встреча со СМИ.

В то же время была отменена встреча главы украинского правительства с высоким представителем Европейского Союза, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщали новости "Сегодня", ожидается, что Туск и Юнкер в Киеве призовут Россию немедленно освободить украинских моряков. В ЕС отметили, что на саммите также будет вновь подтверждена поддержка Брюсселем независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что для лидеров Европейского Союза 21-й саммит станет прощальным, а для Владимира Зеленского, наоборот, ознакомительным. После выборов в Европарламент, которые прошли еще в мае, и нескольких затяжных саммитов, в Брюсселе, наконец, определились с преемниками Юнкера на посту главы Еврокомиссии и Туска, главы Европейского совета. Поэтому в понедельник на саммите в Киеве они, скорее, сверят часы, подведут итоги выполнения Соглашения об ассоциации и передадут дела своим преемникам. Также ожидается, что Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики.

Смотри также видеосюжет по итогам саммита Украина-ЕС в 2017 году:

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