В Киеве почтили память жертв Второй мировой войны

Политики говорят – никогда не забудут героев, которые освобождали Украину

В этот день в 41-м войска Третьего рейха пересекли границы СССР. В последующие четыре года, по приблизительным подсчетам, погиб каждый пятый украинец. Председатель фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и лидер партии "Наши" Евгений Мураев возложили цветы к мемориалу Вечной славы в Киеве.

Говорят – никогда не забудут героев, которые освобождали Украину. Политики заявили: поддерживают возвращение проспекту в Харькове – имя Маршала Жукова и возьмут под контроль восстановление памятника полководцу, разрушенного три недели назад.

"Нами было принято решение о полном восстановлении памятника маршалу в городе Харькове, который был разрушен вандалами. Мы не дадим перешагнуть память о том, что мы народ-победитель, и никто не сможет сделать из нас каких‑то побежденных" ,- заявил Новинский.



"Мы будем всегда стоять на страже нашей истории и воспитания наших детей. Харьков ‑ это первый шаг к восстановлению истинных ценностей и исторической правды", – заявил Мураев.

Ранее один из лидеров "Оппозиционного блока", народный депутат Александр Вилкул призвал сохранить правдивую историю о Второй мировой войне и проявлять уважение к ветеранам.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский напомнил уроки Второй мировой. Глава государства предостерег, чтобы война не стала привычным явлением.

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