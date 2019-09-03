В Киеве подрались новый и бывший депутаты Рады – СМИ

Один из политиков серьезно пострадал, и даже пришлось ехать в больницу

/ Фото: Сегодня

Пока в Верховной Раде депутаты снимают неприкосновенность и решают другие важные вопросы, в одном из киевских ресторанов выяснили отношения с помощью кулаков новый народный избранник и бывший нардеп из восьмого созыва.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Стало известно, что инцидент произошел вечером 2 сентября в одном из ресторанов на Днепровском спуске – подрались нардеп 8-го созыва от "Батькивщины" Руслан Богдан и депутат нынешнего 9-го созыва от "Европейской солидарности" Сергей Алексеев. Источник сообщил, что между ними завязалась ссора, которая переросла в драку, после чего была вызвана полиция.

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Руслан Богдан. Фото: Facebook

После этого Алексееву понадобилась медицинская помощь – врачи констатировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Сергей Алексеев. Фото: Facebook

Отметим, украинский парламент всегда был эмоциональным и с характером, иногда даже бойцовским. Причем – независимо от состава. По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков. Новости "Сегодня" собрали самые яркие драки в Раде в одно видео.

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