В Киеве проходит заседание СНБО: видео

Заседание СНБО началось в Киеве сегодня в 00.00.

После нападения россиян на украинские корабли в Азовском море было объявлено об экстренном созыве Совета национальной безопасности и обороны, который рассмотрит вопрос введения военного положения.

Ранее состоялось заседание военного кабинета. В военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на кораблей является ничем иным как актом военной агрессии.

Как известно, согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" оно может быть введено как на всей территории страны, так и в отдельных областях. Рекомендацию о введении военного положения президенту предоставляет Совет национальной безопасности и обороны, глава государства, в свою очередь, передает соответствующий указ на рассмотрение Верховной рады. Парламент должен собраться на внеочередную сессию в течение двух дней и рассмотреть предложение президента.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.

Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива". Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.



